Antalya'da şiddetli yağış: Evleri su bastı

2016 yılından bu tarafa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, ASAT'a ve Manavgat Belediyesi'ne imza toplayıp başvuru yapıyoruz. Hepsi, bizi başka bir yere gönderiyor. ASAT'a gidiyorum, Büyükşehir'e yönlendiriyor; Büyükşehir'e gidiyorum, ASAT'a yönlendiriyor, Manavgat Belediyesi'ne gidiyorum, ASAT'a gönderiyor. Her yağmurda aynı rezilliği yaşıyoruz" dedi.

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