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Ankara'da göçük! İki işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 'da bir inşaatın alt yapı çalışmasını yaparken göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedeni çıkartıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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Ankara'da Söğütözü mevkiinde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yapan 2 işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Ahmet Tokgöz (58) isimli işçinin cansız bedeni olay yerine giden kurtarma ekipleri tarafından çıkartılırken, Mehmet Vurgun (48) isimli işçiye ulaşmak için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Ekipler, Mehmet Vurgun'un da cansız bedenini göçük altından çıkardı.

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