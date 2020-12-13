SANIKLAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, duruşmalara katılmamaları, adreslerine ulaşılamaması ve duruşmalardan kaçma olarak değerlendirerek sanıklar Sertaç Çelik ve Hüseyin Akıcı hakkında 9 Temmuz 2010 tarihinde yakalama kararı çıkarttı. Sanıklar en son 7 Aralık'ta görülen duruşmaya da katılmadı, dava yine ertelendi.

"2 YILDIR MÜCADELE VERİYORUM"

İlknur Gürgan, kendisini galericiye götüren kişiyle birlikte, galericinin çekiciyle evinin önünden aracını çaldığını söyleyerek "Ben davamı açtım, 2 yıldır adliyelere koşup mücadelemi veriyorum. 2 yıl boyunca hiçbir şekilde mahkemeye gelmediler, yakalanmaları çıktı ama hiçbir şekilde korkmuyor adamlar. Güvenlik kamerasında gözüküyor zaten, aracımı çalan şahıslar belli. Delillerim elimde mevcut" dedi. Mağdurken tekrar mağdur edildiğini söyleyen Gürgan, "Buna anlam veremiyorum. Benim güvendiğim şahıs, beni galericiye götürdü. Araç 45 bin lira ağır hasarlı, 6 kere kaza yapmış ve kazalı bir araç çıktı. Ben peşinatını verdim, aracı aldım. Araç hasarlı çıkınca geri vermek istedim, kabul etmedi. Kabul etmek yerine gelip çalıp götürdü" diye konuştu.