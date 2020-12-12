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İstanbul’da eski eşinin sevgilisine ‘Kocişim’ sözünü duyunca çıldırdı

Bağcılar ilçesinde karısıyla yaşadığı iddiasıyla çocukluk arkadaşını öldüren Mustafa E. “Eşim maktule ‘Kocişim çok tatlısın’ deyince kendimi kaybettim” dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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İstanbul’da eski eşinin sevgilisine ‘Kocişim’ sözünü duyunca çıldırdı

Bağcılar'da 3 çocuk babası Mustafa E. (27) geçen haziran ayında boşanma aşamasındaki karısı Sevcan E. ve yaşadığını öne sürdüğü (30) ile parkta buluştu.

Tartışma sonrası Mustafa E., Tolga Varlıoğlu'nu 4 kurşunla öldürdü.

Zanlı mahkemede, "Maktul ile eşim arasında cinsel içerikli mesajlar gördüm. Parka gittik. Eşim maktule sarıldı, 'Kocişim, çok tatlı olmuşsun' dedi. Kendimi kaybettim" diye konuştu.

Verilen ifadelerin ardından mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

Olay yerinden bir görüntü

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