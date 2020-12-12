İstanbul’da eski eşinin sevgilisine ‘Kocişim’ sözünü duyunca çıldırdı
Bağcılar ilçesinde karısıyla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla çocukluk arkadaşını öldüren Mustafa E. “Eşim maktule ‘Kocişim çok tatlısın’ deyince kendimi kaybettim” dedi.
YAŞAM Sabah
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İstanbul Bağcılar'da 3 çocuk babası Mustafa E. (27) geçen haziran ayında boşanma aşamasındaki karısı Sevcan E. ve yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü Tolga Varlıoğlu (30) ile parkta buluştu.
Tartışma sonrası Mustafa E., Tolga Varlıoğlu'nu 4 kurşunla öldürdü.
Zanlı mahkemede, "Maktul ile eşim arasında cinsel içerikli mesajlar gördüm. Parka gittik. Eşim maktule sarıldı, 'Kocişim, çok tatlı olmuşsun' dedi. Kendimi kaybettim" diye konuştu.
Verilen ifadelerin ardından mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.