11 Aralık 2020, Cuma
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Son dakika: Esenler'de markette taciz olayı! 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... 'deki markette tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı, bir başka zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Son dakika: Esenler'de markette taciz olayı! 1 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Esenler'de bir kadının taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatıldı.

Görüntülerden kimliği belirlenen A.Ö, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanırken, diğer şüpheli S.D'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Tacize uğrayan kişinin engelli olmadığı ve 18 yaşından büyük olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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