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Rus güzellik uzmanı evinde ölü bulunmuştu! Tırnak altından alınan dokular incelenecek

'da güzellik uzmanı Rus 'nın (35) evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada genç kadının tırnak altından alınan doku örnekleri, incelenmek üzere Kurumu'na gönderildi. Cesedin bulunduğunda 5-6 günlük olduğu tahmin ediliyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Rus güzellik uzmanı evinde ölü bulunmuştu! Tırnak altından alınan dokular incelenecek

Çankaya ilçesine bağlı İlkbahar Mahallesi'ndeki lüks sitede yaşayan , 7 Aralık Pazartesi günü evinde ölü bulundu.

Daha önce boşanma aşamasındaki eşi Salih G.'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Chikareva'nın ölümüyle ilgili, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

CESEDİ BULUNDUĞUNDA 5-6 GÜNLÜKMÜŞ

Yapılan ön otopside Chikareva'ın cesedinde darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadı. Cesedin, bulunduğunda 5-6 günlük olduğu tahmin edilirken, Chikareva'nın ölümü sırasında herhangi bir kimseyle temas edip etmediğinin, boğuşma yaşayıp yaşamadığının tespiti için tırnak altından doku örnekleri alındı.

Ayrıca savcılığın talimatıyla polis, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden Chikareva'nın öldüğü tahmin edilen tarihten önce ve sonra eve girip çıkan olmadığı belirlendi.

Savcılık, Chikareva'nın ölümünde şüphe kalmaması için tırnak altından alınan doku örnekleriyle evde toplanan diğer delilleri incelenmek üzere Kurumu'na gönderdi. Öte yandan, Vra Chikareva'nın ölümüyle ilgili herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı da belirtildi.

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