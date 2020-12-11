Koronavirüs bir aileyi kararttı! 5 kişi öldü 7 kişinin tedavisi sürüyor
Son dakika haberi... Rize'de aynı aileden 5 kişi, yaklaşık 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aileden 7 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.
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BABASI DA KURTARILAMADI
İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç'e, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı.
Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti.
Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.
BABASI DA KURTARILAMADI
Burak Genç'in ölümünün hastanede durumu ağırlaşan babası Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.