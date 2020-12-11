BABASI DA KURTARILAMADI



Burak Genç'in ölümünün hastanede durumu ağırlaşan babası Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.