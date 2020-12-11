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Koronavirüs bir aileyi kararttı! 5 kişi öldü 7 kişinin tedavisi sürüyor

Son dakika haberi... 'de aynı aileden 5 kişi, yaklaşık 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aileden 7 kişinin daha tedavisi gördüğü öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Koronavirüs bir aileyi kararttı! 5 kişi öldü 7 kişinin tedavisi sürüyor

'da yaşayan ve oğlu 'e, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede testi yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti.

Burak Genç'in cenazesi, memleketi 'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

BABASI DA KURTARILAMADI

Burak Genç'in ölümünün hastanede durumu ağırlaşan babası Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.



AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Genç ailesinden Ali Genç'in dün, İbrahim Genç'in (53) geçen hafta, Bünyamin Genç'in (36) de 10 gün gün önce koronavirüsten hayatı kaybettikleri belirtildi. Aynı aileden 7 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

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