İzmir’de WhatsApp cinayeti! Barıştığı eşini yazışmaları görünce böyle öldürdü
Karabağlar ilçesinde bulunan pastanede çalışan bir çocuk annesi 35 yaşındaki Fulya Öztürk'ün, boşandığı eşi Hasan Ozan Baştosun (31) tarafından öldürüldüğü cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Çiftin, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandığı, daha sonra ise tekrar birlikte yaşamaya başladıkları belirlendi. Öldürdüğü eşinin otomobiliyle kaçan ancak kısa sürede yakalanan Ozan Baştosun'un ifadesinde “Yazışmaları görünce çok öfkelendim. Eşimin işyerine gittim ve ateş ettim. Pişmanım” dedi.
İzmir'de, kafede çalışan bir çocuk annesi Fulya Öztürk'ün (35), daha önce boşandığı kocası Hasan Ozan Baştosun (31) tarafından öldürüldü. Öztürk'ün katledildiği cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.
Çiftin, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandığı, daha sonra ise tekrar birlikte yaşamaya başladıkları belirlendi. Öldürdüğü eşinin otomobiliyle kaçan ancak kısa sürede yakalanan Baştosun'un ifadesinde, "Çalıştığı pastanedeki bir kişiyle Whatsapp'tan yazışmalarını gördüm. Öfkelendim. İşyerine gidip ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.
İŞTE AYDINLATILAN O CİNAYETİN AYRINTILARI
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir pastanede çalışan 35 yaşındaki bir çocuk annesi Fulya Öztürk, araç kiralama işiyle uğraşan eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
"İŞ ARKADAŞIYLA YAZIŞTIĞINI GÖRDÜM"
Boşanmasına rağmen eski eşiyle barışan ve yeniden aynı evde yaşamaya başlayan Baştosun'un zaman zaman eşini işyerinde aldığı öğrenildi. Cinayetin ardından gözaltına alınan zanlı Baştosun ifadesinde, "Çalıştığı pastanedeki bir kişiyle Whatsapp'tan yazışmalarını gördüm. Yazışmaları görünce çok öfkelendim. Eşimin işyerine gittim ve ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.
GÜPEGÜNDÜZ BARIŞTIĞI KARISINI ÖLDÜRDÜ
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. 35 yaşındaki bir kız çocuğu annesi pastanede çalışan Fulya Öztürk ile 31 yaşındaki araç kiralama işiyle uğraşan Hasan Ozan Baştosun bir süre önce geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşandıktan sonra tekrardan birleşmeye karar veren çift hayatlarına yeni bir sayfa açarak aynı evde yaşamaya başladı.
WHATSAPP'I GÖRDÜ KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ
Baştosun, iddiaya göre eşinin işyerinden bir arkadaşı ile olan WhatsApp yazışmalarını görünce kıskançlık krizine girdi. Çift arasında bu sebeple gün içinde tartışma yaşandı. Baştosun, silahını alarak eşinin İnönü Caddesi'nde çalıştığı pastaneye gitti.
ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ ARABASIYLA KAÇTI!
Hasan Ozan Baştosun tabancayla, Fulya Öztürk'e ateş etti. Öztürk vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun ise eski eşinin aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
CESET MORGA KALDIRILDI
Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Hasan Ozan Baştosun ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.