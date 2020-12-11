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İzmir’de WhatsApp cinayeti! Barıştığı eşini yazışmaları görünce böyle öldürdü

Karabağlar ilçesinde bulunan pastanede çalışan bir çocuk annesi 35 yaşındaki 'ün, boşandığı eşi (31) tarafından öldürüldüğü cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Çiftin, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandığı, daha sonra ise tekrar birlikte yaşamaya başladıkları belirlendi. Öldürdüğü eşinin otomobiliyle kaçan ancak kısa sürede yakalanan Ozan Baştosun'un ifadesinde “Yazışmaları görünce çok öfkelendim. . Pişmanım” dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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İzmir’de WhatsApp cinayeti! Barıştığı eşini yazışmaları görünce böyle öldürdü

'de, kafede çalışan bir çocuk annesi 'ün (35), daha önce boşandığı kocası (31) tarafından öldürüldü. Öztürk'ün katledildiği cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.

Çiftin, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandığı, daha sonra ise tekrar birlikte yaşamaya başladıkları belirlendi. Öldürdüğü eşinin otomobiliyle kaçan ancak kısa sürede yakalanan Baştosun'un ifadesinde, "Çalıştığı pastanedeki bir kişiyle Whatsapp'tan yazışmalarını gördüm. Öfkelendim. İşyerine gidip ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

İŞTE AYDINLATILAN O CİNAYETİN AYRINTILARI

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir pastanede çalışan 35 yaşındaki bir çocuk annesi Fulya Öztürk, araç kiralama işiyle uğraşan eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

"İŞ ARKADAŞIYLA YAZIŞTIĞINI GÖRDÜM"

Boşanmasına rağmen eski eşiyle barışan ve yeniden aynı evde yaşamaya başlayan Baştosun'un zaman zaman eşini işyerinde aldığı öğrenildi. Cinayetin ardından gözaltına alınan zanlı Baştosun ifadesinde, "Çalıştığı pastanedeki bir kişiyle Whatsapp'tan yazışmalarını gördüm. Yazışmaları görünce çok öfkelendim. Eşimin işyerine gittim ve ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

GÜPEGÜNDÜZ BARIŞTIĞI KARISINI ÖLDÜRDÜ

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesi 'ndeki pastanede meydana geldi. 35 yaşındaki bir kız çocuğu annesi pastanede çalışan Fulya Öztürk ile 31 yaşındaki araç kiralama işiyle uğraşan Hasan Ozan Baştosun bir süre önce geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşandıktan sonra tekrardan birleşmeye karar veren çift hayatlarına yeni bir sayfa açarak aynı evde yaşamaya başladı.

WHATSAPP'I GÖRDÜ KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Baştosun, iddiaya göre eşinin işyerinden bir arkadaşı ile olan yazışmalarını görünce kıskançlık krizine girdi. Çift arasında bu sebeple gün içinde tartışma yaşandı. Baştosun, silahını alarak eşinin İnönü Caddesi'nde çalıştığı pastaneye gitti.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ ARABASIYLA KAÇTI!

Hasan Ozan Baştosun tabancayla, Fulya Öztürk'e ateş etti. Öztürk vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun ise eski eşinin aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

CESET MORGA KALDIRILDI

Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Hasan Ozan Baştosun ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Cinayetin ardından gözaltına alınan zanlı Baştosun ifadesinde, "Çalıştığı pastanedeki bir kişiyle Whatsapp'tan yazışmalarını gördüm. Yazışmaları görünce çok öfkelendim. Eşimin işyerine gittim ve ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

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