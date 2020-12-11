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Bursa’da öğretmenin acı ölümü! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 12.00 sıralarında Sanayi Merkez Karakolu önünde direksiyon başında kalp krizi geçirip otomobiliyle refüje çarpan öğretmen (47) hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Bursa’da öğretmenin acı ölümü! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen , 16 EAF 67 plakalı otomobiliyle evine giderken, trafik ışıklarında direksiyonda rahatsızlandı.

Bakırcı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Abuzer Bakırcı'ya ilk müdahale yoldan geçen bir sağlık personeli tarafından yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajıyla Bakırcı'yı hayata döndürmeye çalıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bakırcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakırcı'nın, otomobilini kullanırken kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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