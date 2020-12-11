Bursa’da öğretmenin acı ölümü! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 12.00 sıralarında Sanayi Merkez Karakolu önünde direksiyon başında kalp krizi geçirip otomobiliyle refüje çarpan öğretmen Abuzer Bakırcı (47) hayatını kaybetti.
YAŞAM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen Abuzer Bakırcı, 16 EAF 67 plakalı otomobiliyle evine giderken, trafik ışıklarında direksiyonda rahatsızlandı.
Bakırcı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Abuzer Bakırcı'ya ilk müdahale yoldan geçen bir sağlık personeli tarafından yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajıyla Bakırcı'yı hayata döndürmeye çalıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bakırcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.