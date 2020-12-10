Genç bir öğrenci ise vaka artışının en büyük nedenlerinden birinin maske kuralına uyulmaması olduğunu iddia ederek, "Baktığımızda bin insanın 99'unda maske var, geriye kalan 991'inde maske yok. Bu da bize mal oluyor. Ben öğrenciyim, 6 aydır evde kalıyorum, hiçbir şekilde temas etmiyorum ama babamın işlerini halletmek için dışarıya çıkıyorum mecburen. Dışarıya çıktığımızda biz sosyal mesafeye uyuyoruz ama insanımız uymuyor. Maske takmamayı bir marifet zannediyorlar. Maskenin kulaklarını ağrıttığını söylediler. Bunun için aparat çıktı, bu aparatı da alıp süs niyetine, kolye niyetine takıyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin" ifadelerini kullandı.