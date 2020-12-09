Konya'da barındıkları kulübe yakılarak 9 yavru köpek telef edildi

10 bebekten bir tanesi kurtuldu, 9 tanesi yanarak can verdi. Anne sadece bir tane bebeğini kurtarabildi. Ben bu olayın kasten yapıldığını düşünüyorum. Sadece kulübenin olduğu yer yakılmış. Bu nasıl vicdan? Nasıl merhamet? Bu nasıl bir insanlığa sığar?" dedi.