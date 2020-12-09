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Konya'da barındıkları kulübe yakılarak 9 yavru köpek telef edildi

ilçesindeki üzerinde bulunan boş arazide sokak köpeğinin 10 yavru doğurduğu , ateşe verildi. 9 yanarak öldü, anne ile bir yavrusu kurtuldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Konya'da barındıkları kulübe yakılarak 9 yavru köpek telef edildi

ilçesindeki hayvanseverler, üzerinde bulunan boş araziye hamile bir için yaptı.

Geçen pazartesi günü köpeklere yiyecek getiren hayvansever , kulübenin ateşe verilerek yakıldığını fark etti.

Hemen kulübeyi konrol eden Göbel, doğum yapan köpeğin 10 yavrusundan 9'unun yanarak öldüğünü gördü.



10 yılı aşkın süredir bölgedeki hayvanları beslediğini anlatan Göbel, "Köpeğimiz doğum yapacağı için buraya bir kulübe yaptık. Kulübe 10 yavru köpekle beraber yakıldı.

10 bebekten bir tanesi kurtuldu, 9 tanesi yanarak can verdi. Anne sadece bir tane bebeğini kurtarabildi. Ben bu olayın kasten yapıldığını düşünüyorum. Sadece kulübenin olduğu yer yakılmış. Bu nasıl vicdan? Nasıl merhamet? Bu nasıl bir insanlığa sığar?" dedi.



ANNE VE YAVRU KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Anne köpek ile yavrusunda küçük çapta yanık olduğunu söyleyen Fadim Göbel, "Annenin iki arka patisinde ve sırtında yanık izleri var. Dün elimden geldiğince müdahale etmeye çalıştım ama anne o kadar çok korkmuştu ki maalesef yaklaştrmıyor.

Diğer bebeği ben temizledim zaten. Şu anda durumları iyi. Bir an evvel onlara kulübe yapıp, buraya bırakacağım" diye konuştu.

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