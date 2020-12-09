Bu tedavinin ardından hayatına devam ettiğini, karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede karnında toplu iğne göründüğü söylenince şaşırdığını ifade eden Akdağ, "17 yıl sonra iğneden kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Ama çok iyiyiz, mutluyum." dedi.