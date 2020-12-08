08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Taksim AKM ne zaman açılacak | Son hali havadan görüntülendi

Taksim AKM ne zaman açılacak | Son hali havadan görüntülendi

Yeni AKM ne zaman açılacak | Temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen törende atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımı tüm hızıyla sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
Taksim AKM ne zaman açılacak | Son hali havadan görüntülendi

Taksim'in simgeleri arasında olan AKM'nin havadan çekilen görüntülerinde küre şeklinde tasarlanan oditoryumun, dış cephesinin kırmızı taşlarla kaplandığı görüldü.

Taksim AKM ne zaman açılacak | Son hali havadan görüntülendi

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki işçilerin hummalı çalışması devam ediyor. 5 bloktan oluşacak AKM binasının havadan çekilen görüntülerinde küre şeklinde tasarlanan oditoryumun, dış cephesinin tamamının kırmızı taşlarla kaplandığı görüldü.

Taksim AKM ne zaman açılacak | Son hali havadan görüntülendi

Koronavirüs önlemleri alınarak sürdürülen binanın inşaatını, 30 Ekim'de ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise binanın Haziran 2021'in sonuna kadar yetiştirilme hedefi olduğunu belirtmişti.

Taksim AKM ne zaman açılacak | Son hali havadan görüntülendi

"TARİHİ YARIMADA'YA KADAR UZANAN MANZARAYA SAHİP BİR RESTORAN YER ALACAK"
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

Taksim AKM ne zaman açılacak | Son hali havadan görüntülendi

Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

Taksim AKM ne zaman açılacak | Son hali havadan görüntülendi

Binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

Taksim AKM ne zaman açılacak | Son hali havadan görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği de yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek.

Taksim AKM ne zaman açılacak | Son hali havadan görüntülendi

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA