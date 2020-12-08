İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı

Kaldırımla direk arasında kalarak sıkışan araç olay yerine gelen kurtarıcı ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kendi aracının da kaygan zemin nedeniyle kaza yaptığını anlatan Sadık Hendek, "O araçtaki sürücüyü telefon direği kurtardı. Telefon direği olmasaydı adamın durumu çok vahim olabilirdi" diye konuştu.

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