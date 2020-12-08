08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı

İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı

’da yolun kaygan olması nedeniyle yapan otomobili istinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı. Kaldırımla direk arasında kalarak sıkışan araç olay yerine gelen kurtarıcı ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Helvacı Mahallesi mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe iki maddi hasarlı meydana geldi. Kamuran İnan'ın kullandığı O5 AK 308 plakalı otomobil önünde seyir eden araçla çarpışması üzerine kontrolden çıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı uçmaktan telefon direği kurtardı.

Kaldırımla direk arasında kalarak sıkışan araç olay yerine gelen kurtarıcı ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kendi aracının da kaygan zemin nedeniyle kaza yaptığını anlatan Sadık Hendek, "O araçtaki sürücüyü telefon direği kurtardı. Telefon direği olmasaydı adamın durumu çok vahim olabilirdi" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA