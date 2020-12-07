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Vakaların sıfırlandığı ilçeye girmeye çalıştı: Cezayı yedi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Vakaların sıfırlandığı ilçeye girmeye çalıştı: Cezayı yedi!

'ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde tedbirlerden taviz verilmiyor. Vaka görülmeyen ilçede, koduna göre riskli bir vatandaş ilçeye giriş yapmak istedi.

HES kodu sorgulanan vatandaşın sonucu riskli görününce ilçeye alınmayarak kendisine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, "HES kodu uygulamasının önemini bir kez daha gördük. İlçeye girişlerde uyguladığımız HES uygulamasında, ilçemize giriş yapmaya çalışan bir kişinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu görülünce, kişi ilçeye girişten men edilmiş ve şahsa 3 bin 150 lira ceza verilmiştir" dedi.

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