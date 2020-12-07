Şanlıurfa’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında kan aktı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında yaşanan arazi kavgasında 6 kişi yaralandı.
YAŞAM İHA
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Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı Özgören kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.
Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet D., Fevzi D., İbrahim D., Mahmut D., Halil D. ve İsmail D. yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi.