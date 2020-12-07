07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında kan aktı

Şanlıurfa’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında kan aktı

’nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında yaşanan arazi kavgasında 6 kişi yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
ABONE OL
Şanlıurfa’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında kan aktı

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı Özgören kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet D., Fevzi D., İbrahim D., Mahmut D., Halil D. ve İsmail D. yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fevzi D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA