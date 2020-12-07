Bununla ilgili bir video çekip yayınladık ve çok da ilgi gördü. Sonrasında öğrendik bunun ilaçlardan kaynaklanmış olabileceği ve ilaç kullananların tırnaklarının parlayabileceği ve diğerlerinde parlama olmayacağı şeklinde doktorlardan bildirim geldi. İlk karşılaştığımda birkaç alternatif olabileceği aklıma geldi. Vücudun bir antikor üretmesi sonrası bu tırnakların parlamış olabileceği ya da ilacın yan etkisi olabileceği ve korona virüs olan, bu hastalığı geçirmiş kişilerde vücuda giren virüsün sağlamış olabileceğini düşündük. 3 ihtimalden biriydi ve ilaçla ilgi olabileceği ortaya çıktı" dedi.