06 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Polis uygulamasından kaçtı, drone sayesinde yakayı ele verdi!

Polis uygulamasından kaçtı, drone sayesinde yakayı ele verdi!

Yurt genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük bölümü uyarken, yurdun dört bir yanından ihlal haberleri de geliyor. 'de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin yaptığı uygulamadan kaçan araç sürücüsü, drone sayesinde yakayı ele verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2020
ABONE OL
Polis uygulamasından kaçtı, drone sayesinde yakayı ele verdi!

Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin yaptığı uygulamadan kaçan sürücü, drone sayesinde yakalandı.

Polis uygulamasından kaçtı, drone sayesinde yakayı ele verdi!

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, akşam saatlerinde kentin farklı bölgelerinde uygulama yapmaya devam etti.

Polis uygulamasından kaçtı, drone sayesinde yakayı ele verdi!

Sürücülere yönelik yapılan uygulamada, izni olmadan sokağa çıkanlara cezai işlem uygulandı.

Polis uygulamasından kaçtı, drone sayesinde yakayı ele verdi!

Uygulama sırasında, bir sürücü polis ekiplerini görmesinin ardından uygulama noktasına gelmeden bölgeden kaçtı.

Polis uygulamasından kaçtı, drone sayesinde yakayı ele verdi!

Aracı fark eden ekipler harekete geçerken, devreye drone eğitimli memur girdi.

Polis uygulamasından kaçtı, drone sayesinde yakayı ele verdi!

Ekiplerin drone ile tespit ettiği sürücü, aracıyla bir çıkmaz sokakta kaldı.

Polis uygulamasından kaçtı, drone sayesinde yakayı ele verdi!

Yakalanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA