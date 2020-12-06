Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti

Polis ekiplerinin müdahalesiyle Savran gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Aydoğdu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet Savran elindeki bıçak ve baltayla yoldan geçen araçları durdurmak istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, elinde balta ve bıçak olan Savran'ı güçlükle sakinleştirdi.

Polis ekiplerine daha fazla direnemeyen Savran, ekiplerce gözaltına alındı.