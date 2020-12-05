Konya'da vahşet! 4 aylık eşini boğazını bıçaklayarak öldürdü



Öte yandan, cinayet olayı yaşanmadan tartışma seslerini duyan üst kat komşusu Aysel Kuru, "Beni kurtarın, öldürecek beni" diye bağırarak yardım isteyen Ece'nin evine indiğini söyleyerek, "Ancak kapıyı açtıklarında ikisi de sakindi. Genç ve yeni evli olduklarını, birbirlerini anlayışla karşılayıp tartışmamaları konusunda telkinde bulundum. Sabri Çiçek de sakin bir şekildeydi. Ece'yi yukarıya götürmek istedim ama eşi buna izin vermedi. Bunun üzerine evime çıktım" dedi.