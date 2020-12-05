Kimsesizlerin meleği Kasımpaşa’nın Oya Kayacık annesini kaybettik





ERGİN: RAHAT UYU PAMUĞUM

Oya annenin himayesindeki çocuklardan biri de daha önce bir televizyon kanalında 'Nursel'in Mutfağı' isimli programı sunan Nursel Ergin'di. SABAH'a, Oya annesini gözyaşları içinde anlattı: "Varlıklı bir ailenin kızı ama o her şeyi elinin tersiyle itip, yuvada yaşıyor. Kimsesizlerin annesi oluyor. İtilene baktın, kakılana, istenmeyene, çöpe atılana, sevilmeyene bize kendi anamız babamız sahip çıkmazken sen rahat yatağını bırakıp yıllarca bizimle aynı çatı altında uyudun. Sen bizi gördün. Dokundun. Bambaşka bir hayatın, ailen, çocukların olabilirken sen, biz kimsesizlerin kimsesi oldun. Bir kadın nasıl tek başına ayakta kalmalı senden öğrendim ben. Anne olmak için gerçekten doğurmak gerekmiyor. Sen anneliğin, insanlığın karşılığısın. Rahat uyu milyonların Oya annesi, kimsesizlerin meleği. Sana hayat borçluyum, seni çok seviyorum pamuğum."