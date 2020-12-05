Edirne’de kısıtlamaya rağmen trafiğe çıkan motosikletli genç kazada ağır yaralandı
Keşan ilçesinde saat 02.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen trafiğe çıkarak park halindeki panelvana çarpan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü F.T. (17) ağır yaralandı.
YAŞAM DHA
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Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen trafiğe çıkarak Kurtuluş Caddesi'nden şehir merkezi yönüne giden F.T. yönetimindeki 22 ABE 129 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 22 RP 780 plakalı panelvana çarptı.
KASK TAKILI DEĞİLDİ
Devrilen motosikletten düşen F.T., ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücünün ehliyetsiz ve kasksız olduğu ortaya çıktı.