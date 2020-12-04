Kırıkkale’de toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya gitti, 900 lira ceza yedi

Ekipler ise vatandaşın yaşını öğrenmek için Salgın Denetim Aracıyla evine kadar götürdü. Bir vatandaş ise "bulgur aldım" dese de 900 lira cezadan kurtulamadı.

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