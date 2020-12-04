İstanbul’da uyurken eşini 15 balta darbesiyle öldürdü! Kan donduran ifadeler

ÇOCUKLARIMA VE BANA ZARAR VERECEĞİNDEN EMİNDİM

Eşi Hasan Özbek'in kızını taciz ettiğini öne süren sanık, "Bunu gördüğümde eşime 'Seni öldürürüm' dedim. Bir daha böyle bir temasta bulunmadı. Bu durumdan dolayı psikolojim bozuldu. Eşimin çocuklarıma ve bana zarar vereceğinden emindim. Eşim bana şiddet uygularken kendinden geçerdi. Bir keresinde kırık camla sol bileğimi kesti. Eşimin abisi beni doktora götürdü ama doktor darp raporu vermedi. Dikiş izi halen duruyor. Her zaman bir neden bulur, oyun kurar ve beni dövmenin bahanesini bulurdu" ifadelerini kullandı.