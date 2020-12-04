04 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Amerika'dan 2 yıl önce gelen çift Çanakkale'ye yerleşti ve kendini tarıma verdi

Amerika'dan 2 yıl önce gelen çift Çanakkale'ye yerleşti ve kendini tarıma verdi

Bayramiç ilçesinin eteklerindeki Muratlar köyünde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Meksikalı Hector Cadena (32) ve (30) çifti, kiraladıkları tarlayı kendileri ekip kendileri biçiyor. Her ihtiyaçlarını doğadan karşılayan aile, mutluluğun sırrının da doğada olduğunu söylüyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
ABONE OL
Amerika'dan 2 yıl önce gelen çift Çanakkale'ye yerleşti ve kendini tarıma verdi

Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta Muratlar köyünde 2 yıl önce ev kiralayan 14 yıllık evli ve eşi Christina Haglund, çocukları Lucia (10), Eva Cadena Haglund (5) ve Sebastián Cadena Haglund (12) ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

DOĞADA BULDUKLARI VE ÜRETTİKLERİYLE YAŞIYORLAR

Evlerinin yakınında kiraladıkları 40 dönüm tarlaya buğday, yulaf ve çeşitli sebzeleri eken aile, sadece doğada buldukları ve ürettikleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

"BURAYA GELDİĞİMİZDE İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİR KÖY BULDUK"

'ye bir dost tavsiyesi ile geldiklerini belirten , "Aynı zamanda da eşimin medeniyetlere ve medeniyetin başlangıcı olarak gördüğü bu topraklara olan özel ilgisinden kaynaklandı.

Sessiz ve sakin bir yer arıyorduk. Buraya geldiğimizde tam istediğimiz gibi bir köy bulduk. Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu.

Bu köye yerleşmemizin bir diğer sebebi ise Kaz Dağları'nın muhteşem coğrafyasından kaynaklanıyor. Buradaki köylülerden çok şey öğrendik" dedi.

Ülkesinde belgesel çekerek geçimini sağlayan Héctor Cadena da Türkiye'de ise köy yaşamının gerektirdiği işleri yaparak ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Héctor Cadena, Türkiye'ye geldikleri için de mutlu olduklarını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA