Amerika'dan 2 yıl önce gelen çift Çanakkale'ye yerleşti ve kendini tarıma verdi

"BURAYA GELDİĞİMİZDE İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİR KÖY BULDUK"

Türkiye'ye bir dost tavsiyesi ile geldiklerini belirten Amerikalı Christina Haglund, "Aynı zamanda da eşimin medeniyetlere ve medeniyetin başlangıcı olarak gördüğü bu topraklara olan özel ilgisinden kaynaklandı.