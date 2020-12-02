Bu durumunu üzücü olduğunu anlatan Gelin Nilay Kara, "Üzücü ama mecburuz yapacak bir şey yok. O yüzden bu şekilde oldu" dedi.

Öte yandan Fatih Belediyesi yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonu günlerinde çiftlerin nikahlarını hafta içi günlerine alınması için görüşme yapıyor. Yapılan görüşme neticesinde 50 çiftin nikahının hafta içi günlere alındığı ve Aralık ayında toplamda 122 nikah kıyılacağı öğrenildi.