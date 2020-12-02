02 Aralık 2020, Çarşamba
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Kısıtlama sona erdi! Hemen oraya koştular

Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 'da hareketlilik yaşandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Kısıtlama sona erdi! Hemen oraya koştular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.

İSTANBUL'DA KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında genelinde uygulanan, dün saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle trafiğinde hareketlilik başladı. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'da yeniden başlayacak.

BALIK TUTMAYA GİTTİLER

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte bazı vatandaşların da üzerinde balık tuttuğu görüldü.

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