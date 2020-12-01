İzmit’te “HES Kodu” tartışması! Şoför durakta bekletti polis çağırdı

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle saat 13.00'ten sonra dışarıda olmaması gerektiğini ve ulaşım kartına HES kodu tanımlı olmadığı gerekçesiyle otobüse binemediği için geç kaldığını belirten Yanduman, "Bu nasıl bir şey anlamadım burada mahsur kaldım. Derince'de oturuyorum, kurallara da uyan bir insanım ama şu an otobüse binemiyorum nasıl olacak şimdi. Otobüse binince kartım geçersiz sayıldı. Ben şu an nasıl gideceğim eve? Dişçiye geldim, 12.55'te otobüse bindim, kartım geçersiz diye evime gidemedim" dedi.

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