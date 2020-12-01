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İstanbul'da koronavirüs partisi: 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi

Son dakika haberleri... 'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir mekanda eğlence yapanlara polis baskın yaptı. Mekanda bulunan 40 kişiye yaklaşık 120 bin TL ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2020
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İstanbul'da koronavirüs partisi: 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi

Olay, gece 03.00 sıralarında Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mekanda yaşandı.

İstanbul'da koronavirüs partisi: 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında mekandan şüphelendi.

İstanbul'da koronavirüs partisi: 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi

Bir süre mekanı takip eden polis, içeride insanların olduğunu belirledi.

İstanbul'da koronavirüs partisi: 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi

Polis, mekana baskın yaptığında 40 kişilik grubun yasak olmasına rağmen eğlence yaptığını gördü.

İstanbul'da koronavirüs partisi: 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi

Mekanda bulunanlara koronavirüs tedbirlerine uymamaktan İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 120 Bin TL ceza kesti.

İstanbul'da koronavirüs partisi: 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi

Ceza kesilenler mekandan gönderildi.

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