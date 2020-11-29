Kar yağışının mevsim itibariyle zamanı olduğunu ifade eden esnaf Hacı İbrahim Aydın ise "Memleketimizde 8 ay kış, 4 ay yaz görüyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri de özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere bölgede kar yağışının gün boyunca etkili olacağını söylediler.

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