Yangını izlemek için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşlar, polisin uyarısıyla evlerine gönderildi.

İnegöl ilçesi, Cuma Mahallesi, Ali Kahya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangını görerek sokağa çıkan çevredeki vatandaşlar ise, polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hatırlatılarak evlerine gönderildi.

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