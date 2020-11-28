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Son dakika haberi | İstanbul Beyazıt'ta otel inşaatında yangın

Son dakika haberi... 'ta bir otel inşaatında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Çatıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Son dakika haberi | İstanbul Beyazıt'ta otel inşaatında yangın

Fatih Beyazıt Darphane Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Çatıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiyen olay yerinde yangının nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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