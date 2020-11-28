Son dakika haberi | İstanbul Beyazıt'ta otel inşaatında yangın
Son dakika haberi... İstanbul Beyazıt'ta bir otel inşaatında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Çatıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
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Fatih Beyazıt Darphane Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Çatıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
İtfaiyen olay yerinde yangının nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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