Karantinadaki köye gizlice girmeye çalıştılar!
Son dakika haberine göre; Kırklareli’de koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan köye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Kişi başı 3 bin 150TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.
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Lüleburgaz İlçesine bağlı Sakızköy Köyünde, uygulanan karantina dolayısıyla icra edilen devriye faaliyetinde, M.E. ve H.D. isimli şahısların pazarlama işi yaptıkları ve karantina bölgesine gizlice girmeye çalıştıkları tespit edildi.
Yakalanan şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.