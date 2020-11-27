Mahkeme aldatan kadını affetmedi! WhatsApp'tan uygunsuz fotoğraflar atmış

WHATSAPP'TAN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ

Bunun üzerine koca G.B., eşiyle konuşarak başında bir sıkıntı olup olmadığını sordu. İddialara göre S.B., kocasına, "internet üzerinden tesadüfen tanıdığı rastgele biri ile irtibat kurduğunu, bu ilişkinin zamanla telefon üzerinden duygusal ilişkiye dönüştüğünü, bu kişinin kendisinden sanal seks talep ettiğini, kendisini tamamen çıplak fotoğraflayarak bu kişiye WhatsApp üzerinden gönderdiğini, kişinin elinde onlarca fotoğrafının olduğunu, sonrasından bu kişi ile görüşmekten vazgeçtiğini ancak kişinin kendisini bırakmak istemediğini ve bu yüzden elindeki fotoğrafları kayınpederine göndermekte tehdit ettiğini, fotoğraf konusunda hata yaptığını ve pişman olduğunu" anlattı.