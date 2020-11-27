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'Gasp edildim' deyip ortalığı birbirine kattı! Bakın gerçek ne çıktı

'nın Kemer ilçesinde, otomobilinin yanında yerde yatarken bulunan S.D. (30), olay yerine gelen polis ekiplerine, otomobilinin önünü kesen maskeli iki şüphelinin başına silah dayayıp, bankadan çektiği 200 bin lira ile 400 bin lira değerindeki altınını çaldığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bankadan eli boş çıktığını belirlediği kadını sorguya aldı. Polis merkezinde gerçeği itiraf eden S.D., kumarda 150 bin lira kaybettiğini, ailesine bunu anlatamayacağı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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'Gasp edildim' deyip ortalığı birbirine kattı! Bakın gerçek ne çıktı
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