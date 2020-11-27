Delilleri sobaya atarak yakmak istediler

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuya karşı yürüttükleri soruşturma kapsamında Yenimescit Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekiplerin kapıya geldiği sırada evde bulunan D.Ö. ve P.Ö., delilleri ortadan kaldırmak için evdeki uyuşturucu ve nakit parayı sobaya atarak yakmak isterken, bir miktarını ise tuvalet camından dışarı attı. Polis, yaptığı aramada sobaya atılmış 2 poşette 47.30 gram eroin, 415 TL kağıt ve 20 TL madeni para ile 1 kurusıkı tabanca ve şarjör, tuvalet camından dışarı atılan poşette ise 118.68 gram bonzai, 49 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 25 TL nakit para ele geçirdi.

Uyuşturucu, para ve silaha el konulurken, D.Ö. ve P.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.Ö. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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