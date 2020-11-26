Sahte doktor hesabıyla ailelere iğrenç pedofili tuzağı! 5 ilde sapık kabusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına açılan bir Instagram hesabının aslında 'pedofili' tuzağı olduğu ortaya çıkmıştı. Hesabı kullanan kişi hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Hürriyet'in ulaştığı detaylara göre, hesabı kullanan 22 yaşındaki C.K. adlı kişi daha önce de birçok kez bu suçlardan takibe alındı. Sakarya, Kastamonu, Kütahya ve Alanya gibi yerlerden yapılan şikâyetler sonucunda hakkında soruşturmalar başlatıldı.