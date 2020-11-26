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İzmir'de korkunç olay! Yaşlı adam kendisini uyaran komşusunu kurşun yağmuruna tuttu!

'in Buca ilçesinde yaşlı bir adam, küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran kişiyi kurşun yağmuruna tutarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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İzmir'de korkunç olay! Yaşlı adam kendisini uyaran komşusunu kurşun yağmuruna tuttu!

Olay, saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi 397 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda tek başına yaşayan Yaşar G. (70), Antalya'dan İzmir'e annesini ziyarete gelen Tolga Taşkaner (29) ile küfürlü konuşması üzerine tartıştı.

İzmir'de korkunç olay! Yaşlı adam kendisini uyaran komşusunu kurşun yağmuruna tuttu!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar G., Taşkener'e ardı ardına silahla ateş etti. Taşkaner, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralandı.

İzmir'de korkunç olay! Yaşlı adam kendisini uyaran komşusunu kurşun yağmuruna tuttu!

Olayı gören apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada, silahlı saldırgan Yaşar G., suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı.

İzmir'de korkunç olay! Yaşlı adam kendisini uyaran komşusunu kurşun yağmuruna tuttu!

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir'de korkunç olay! Yaşlı adam kendisini uyaran komşusunu kurşun yağmuruna tuttu!

VATANDAŞLAR YAKALADI POLİSE TESLİM ETTİ
Öte yandan Tolga Taşkaner'i silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek suç aleti ile birlikte polise teslim edildi.

İzmir'de korkunç olay! Yaşlı adam kendisini uyaran komşusunu kurşun yağmuruna tuttu!

Gözaltına alınan Yaşar G., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere götürüldü.

İzmir'de korkunç olay! Yaşlı adam kendisini uyaran komşusunu kurşun yağmuruna tuttu!

KÜFÜR YÜZÜNDEN DİĞER KOMŞULAR DA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tek başına yaşayan Yaşar G.'nin evde ve apartmanda sürekli küfürlü konuştuğu, birçok komşusunun ise bu nedenle Yaşar G.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de korkunç olay! Yaşlı adam kendisini uyaran komşusunu kurşun yağmuruna tuttu!

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