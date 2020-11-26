İzmir'de korkunç olay! Yaşlı adam kendisini uyaran komşusunu kurşun yağmuruna tuttu!

KÜFÜR YÜZÜNDEN DİĞER KOMŞULAR DA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tek başına yaşayan Yaşar G.'nin evde ve apartmanda sürekli küfürlü konuştuğu, birçok komşusunun ise bu nedenle Yaşar G.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.