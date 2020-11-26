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Başıboş köpekler korku saçtı! O anlar kamerada

’te bir grup başıboş köpeğin caddeden geçen vatandaşları ve motosikletli kuryeleri kovalamaya başlaması mahallelide korkuya sebep oldu. Vatandaşların köpekleri sopayla kovaladığı anlar ise kameralara yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Başıboş köpekler korku saçtı! O anlar kamerada

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'nde çok sayıda başıboş caddeden geçen motorlu kuryeler ve vatandaşlara saldırdı.

Başıboş köpekler korku saçtı! O anlar kamerada BAŞIBOŞ KÖPEKLER KORKU SAÇTI! O ANLAR KAMERADA

Kendi aralarında da kavga eden köpekler, mahalleli ve etraftaki insanları korkutmaya başladı. Vatandaşların dışarıya çıkmaya korktuğu semtte, birbirine girdiğini gören bir vatandaş sopayla köpekleri kovaladı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER MAHALLEDE KORKU SAÇTI

Görüntülerde, motorlu kurye köpeklerden kaçmak isterken karşı şeritten gelen bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durumdan rahatsız plan vatandaşlar köpekleri için önlem alınmasını istiyor.

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