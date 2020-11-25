25 Kasım 2020, Çarşamba
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'Torbacı'lara şafak vakti operasyon!

Son dakika haberine göre; 'da satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 16 adrese operasyon düzenleyen ekiplere özel harekat timleri de destek verdi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020
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'Torbacı'lara şafak vakti operasyon!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Farklı ilçelerde 16 adrese operasyon düzenleyen ekiplere özel harekat timleri de destek verdi. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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