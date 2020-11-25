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Mersin Tarsus'ta kamyonun çarptığı çocuk öldü

’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı ismindeki çocuk hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Mersin Tarsus'ta kamyonun çarptığı çocuk öldü

Feci kaza, olay ilçeye bağlı Şahin Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. H.K'nın kullandığı 01 ZU 53... plakalı kamyon, Veysel Tuncar (10) adlı çocuğa çarptı.

Ağır yaralanan çocuk Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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