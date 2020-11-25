Mersin Tarsus'ta kamyonun çarptığı çocuk öldü
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı Veysel Tuncar ismindeki çocuk hayatını kaybetti.
YAŞAM İHA
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Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.
Feci kaza, olay ilçeye bağlı Şahin Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. H.K'nın kullandığı 01 ZU 53... plakalı kamyon, Veysel Tuncar (10) adlı çocuğa çarptı.
Ağır yaralanan çocuk Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.