Aydın'da sivil polisleri torbacı sanıp uyuşturucu verdi kendini karakolda buldu

Olay, Türkmen Mahallesi Ant sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri görevlerini ifa ettiği sırada B.Y. isimli kişi polislerin yanına gelerek "Abi sen beni mi bekliyorsun" dedi.