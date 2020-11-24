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Son dakika: Tokat'ta kahreden ölüm! Öğretmenler Günü'nde koronavirüse yenildi

24 Kasım 'nde kahreden bir ölüm meydana geldi. ’ın Niksar ilçesinde uzun yıllar sınıf öğretmenliği yapan emekli öğretmen , Öğretmenler Günü’nde yeni tip koronavirüs (Covid19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika: Tokat'ta kahreden ölüm! Öğretmenler Günü'nde koronavirüse yenildi

Edilen bilgilere göre; 25 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan 64 yaşındaki Mehtap Bedenbaşı koronavirüse yakalandı. Dört gün önce fenalaşarak hastanede tedavi altına alınan Bedenbaşı, koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Bedenbaşı'nın cenazesi Melikgazi Kabristanlığında kılınan cenaze namazının ardından sosyal mesafe kurallarına uyularak toprağa verildi.

"DÖRDÜNCÜ GÜNDE KAYBETTİK MAALESEF"
Eşini kaybetmekten dolayı çok üzgün olduğunu belirten öğretmenin eşi Hamdi Bedenbaşı; "Çok üzgünüm, eşim üç gündür tedavisi görüyordu, dördüncü günde kaybettik maalesef. Bugün öğretmenler gününde ne kadar güzel tesadüf etti" dedi.


Cenazeye katılan Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler ise; "Tabiki üzgünüz değerli öğretmenlerimizin böyle önemli bir günde vefat etmeleri bizleri çok derinden üzmüştür. Öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun inşallah. Öğretmenlerimiz tabi ki bu camiaya hizmet etmiş, emek vermiş bir arkadaşımız. Kendisi ile beraber çalışma imkanımız olmadı ama kendisine bu önemli günde cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

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