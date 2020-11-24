İstanbul’da Özbek kadına minibüste taciz: Sana ev açarım

Bir yerden bir yere giderken tedirginlik yaşadığını, otobüslerde kaç kişi kaldığını ve tek başına olup olmadığına baktığını anlatan Nodira M. "Biz yabancıyız diye bize kimse böyle davranamaz. 5-6 yıl oldu buraya geleli ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Psikolojim çok bozuldu. Adalet istiyorum. Bana böyle davranmaya kimsenin hakkı yok. Ben bir kadınım" dedi.