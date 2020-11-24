Instagram’da sahte doktor hesabından korkunç pedofili tuzağı! Çocukların fotoğraflarını istedi

"HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ BİR HEKİMLE ÇOCUĞUNUZUN DURUMUNU PAYLAŞMAYIN"

Prof. Dr. Celayir, bir daha böyle olaylar yaşanmaması için ailelerin asla tanışmadıkları ve hiç görmedikleri bir hekimle görüntü paylaşmaması gerektiğini söyleyerek, şu uyarılarda bulundu:

"Çocukların bu fotoğrafların kötü amaçlı kullanılabilir veya çocukları ileride istismar edilebilir. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama zanlı başka bir ilde yakalandı. Türkiye'nin dört bir yanından da ailelere ulaşmış. Kendisini çocuk hekimi olarak tanıtmış. Kadın hekim olduğum için, annelerin bir kadın hekime daha çok güvenebileceğini düşünerek benim adımı kullandığını düşünüyorum. Özellikle annelere mesajım şu, kesinlikle sosyal medya üzerinden, bebeğinizin herhangi bir sorununu hekime danışmayın. En yakın çocuk hekimine ya da en yakın Ana Çocuk Sağlığı Merkezi'ne götürün. Aynı şekilde genç meslektaşlarıma da önerim şudur ki, sosyal medya üzerinden gelecek olan fotoğraf ve resimlerle kesin tedavi veya tanıya yönelik herhangi bir işlem yapmayın. Tabii ki o fotoğraf ve resimler sizi yönlendirebilir ama mutlaka hastamızı görün ve karşılıklı konuşarak değerlendirin."

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