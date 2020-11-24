24 Kasım Salı reyting sonuçları: Dün hangi dizi birinci oldu, ne kadar izlendi?

24 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu, ne kadar izlendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı ve Sonsuzluk Projesi yeni bölümleriyle yayınlandı. Diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken Masterchef yarışması da total, ab ve abc1 sıralamasında yer almak için yarıştı. Her hafta büyük rekabete sahne olan Salı akşamını ilk sırada tamamlayan dizi merak ediliyor. İşte, 24 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu, ne kadar izlendi?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizde, 24 Kasım 2020 Pazartesi reyting sıralamasına ulaşabilirsiniz. 24 Kasım reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.