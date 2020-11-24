24 Kasım Salı reyting sonuçları: Dün hangi dizi birinci oldu, ne kadar izlendi?
24 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı ve Sonsuzluk Projesi gibi yapımların yer aldığı akşamda hangi dizinin ilk sırada yer aldığı merak ediliyor. Vatandaşlar günlük reyting sonuçlarını sorgulamayı sürdürüyor. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 24 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu, ne kadar izlendi?
24 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu, ne kadar izlendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı ve Sonsuzluk Projesi yeni bölümleriyle yayınlandı. Diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken Masterchef yarışması da total, ab ve abc1 sıralamasında yer almak için yarıştı. Her hafta büyük rekabete sahne olan Salı akşamını ilk sırada tamamlayan dizi merak ediliyor. İşte, 24 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu, ne kadar izlendi?
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Haberimizde, 24 Kasım 2020 Pazartesi reyting sıralamasına ulaşabilirsiniz. 24 Kasım reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
23 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - YASAK ELMA
2 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
3 - ÇUKUR
4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
5 - SEFİRİN KIZI
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
2 - YASAK ELMA
3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABE
4 - MASTERCHEF TÜRKİYE
5 - ÇUKUR
22 KASIM SONUÇLARI ŞÖYLE;
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 A.RIZA SHOW TV
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 KEFARET FOX
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D
7 A.RIZA (OZET) SHOW TV
8 HAVA DURUMU KANAL D
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D
10 HABER ONU SHOW TV
Reyting sonuçları açıklanıyor! 16 Şubat Reyting sonuçları Survivor, Güvercin, Çok Güzel Hareketler 2 sıralaması ne oldu?
AB İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 KEFARET FOX
4 A.RIZA SHOW TV
5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D
6 MENAJERIMI ARA STAR TV
7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
8 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 HAVA DURUMU KANAL D