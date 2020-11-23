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Yalova'da 24 ayar altın ile üretilen sabun 400 liraya satılıyor

'da üretimi yapan isimli girişimci, 24 ayar parçacıkları koyduğu sabunları 400 liraya satıyor. Ethem Erten, yumuşatıcı özelliği olduğu için cilt kuruluğuna da iyi geldiğini, yüzü temizlediğini, saçların beslenmesine ve saç diplerindeki ölü hücreleri temizleyerek hava almasını sağladığını söyledi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Yalova'da 24 ayar altın ile üretilen sabun 400 liraya satılıyor

'da 27 yıldır doğal üretimi yapan , imal ettiği sabunları dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Erten, ürettiği sabunun cilt kırışıklıkları ile yine ciltteki lekelere karşı etkili olduğunu ifade etti.

Erten, içinde 24 ayar altın parçacıkları bulunan sabuna kadınların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Yurt dışında da rağbet gören doğal altın sabunun piyasadaki fiyatı ise 400 lira.

"SİPARİŞE ÖZEL ÜRETİCİYİZ"

Piyasadan gelen arz ve talebe göre üretim yaptıklarını dile getiren Erten, "Tamamen siparişe özel üreticiyiz. Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarımız var. Ürünlerimiz herkese hitap edilebilecek şekildedir.

Yani maddi anlamda da aşırı bir fiyat değildir. Çünkü piyasada bizim kendi yaptırdığımız yağlardan yapıyoruz. Tabi şimdi son revaçta olan yeni bir üretimimiz 24 ayar granül altınlı sabun üretimimizdir" dedi.

"ANLATILMAZ YAŞANIR"

Erten, yumuşatıcı özelliği olduğu için cilt kuruluğuna da iyi geldiğini, yüzü temizlediğini, saçların beslenmesine ve saç diplerindeki ölü hücreleri temizleyerek hava almasını sağladığını söyledi.

Yediden yetmişe herkesin kullanabileceği şekilde ürettiklerini ifade eden Erten, "Vücutta kozmetik için üretilmiştir. Dolayısıyla bizde bunu insanlara bir hizmet olarak sunuyoruz. Son gündemde olan altınlı sabun ve bu gliserin bizim meyve gliserinidir. Meyve gliserininin içinde kök boyaları kullanıyoruz. Göz yakmayan bir cins üretiyoruz.

Hani derler ya bazen anlatılmaz yaşanır. Onun için bunu kullanmak gerekiyor" diye konuştu. Erten, altın sabununu Amerika, , Dubai ve olmak üzere yaklaşık 25 tane ülkeye gönderdiklerini dile getirdi.

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