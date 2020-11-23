23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da genç kadın evinde ölü bulundu

Tekirdağ’da genç kadın evinde ölü bulundu

'ın kapaklı ilçesinde 38 yaşındaki evinde ölü bulundu. Belgin Kut'un cesedi, incelenmek üzere Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020
ABONE OL
Tekirdağ’da genç kadın evinde ölü bulundu

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan (38), eşi tarafından evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

HAYATA VEDA ETTİ

Panikleyen koca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiği belirledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Belgin Kut'un cesedi, incelenmek üzere Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA