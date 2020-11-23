Tekirdağ’da genç kadın evinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın kapaklı ilçesinde 38 yaşındaki Belgin Kut evinde ölü bulundu. Belgin Kut'un cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YAŞAM DHA
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Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Belgin Kut (38), eşi tarafından evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.
HAYATA VEDA ETTİ
Panikleyen koca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiği belirledi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Belgin Kut'un cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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