Arkadaşını öldürüp evin altına gömdü! Sözleri dehşete düşürdü.

23 ayrı suç kaydı bulunan Yalnız, son olarak geçen nisanda cezaevinden çıktı. 2 ay önce ortadan kaybolan Yalnız'ı göremeyen arkadaşları ve uzak akrabalarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar üzerine harekete geçen Nizip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu, özel ekip kurarak çalışma başlattı. Yalnız'ın en son kendisi gibi farklı suçlardan 48 kaydı bulunan Eyüp Sarmaşık ile görüştüğü tespit edildi.