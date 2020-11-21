25 yıl sonra memleketine döndü eski ahşapları sanata dönüştürüyor

Araştırma yaptığımda bu bölgede bu işi yapan olmadığını gördüm. Sonra ahşap da girdi işin içine. Ahşap işin içine girince farklı bir boyuta geçmiş oldu. İstanbul'da 25 yıl kaldıktan sonra memleketime gelmek benim için çok iyi oldu. Oradaki hayatla buradaki hayatı karşılaştırdığımız zaman çok fark var arada. Yani doğaya çıktığım zaman benim için doğal terapi gibi bir şey oldu. Geldiğim için çok mutlu, sevinçliyim" dedi.